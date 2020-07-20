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Генпрокуратура признала нежелательными шесть американских и одну британскую НПО

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России провела проверки и признала нежелательной для России деятельность шести американских и одной британской неправительственных организаций. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Это американские World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG, Всемирная организация по расследованию преследований "Фалуньгун"), Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China (Коалиция по расследованию преследования в отношении "Фалуньгун" в Китае), Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc. (GMRPFGP, Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов "Фалуньгун"), Friends of Falun Gong Inc. (Друзья "Фалуньгун"), Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON, Врачи против насильственного извлечения органов), Dragon Springs Buddhist Inc. (буддистское сообщество "Родники дракона"). Также в список нежелательных попала британская Европейская ассоциация "Фалунь Дафа" (The European Falun Dafa Association).

Информация об этом решении передана в Минюст.

"Фалуньгун" - новое религиозное движение, возникшее в Китае в начале 90-х годов и запрещенное уже в 1999 году за насилие над сторонниками.

Генпрокуратура США Великобритания Минюст Фалуньгун Китай

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