VW отзовет в РФ 2,5 тыс. дизельных автомобилей для проверки топливной системы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") отзывает в РФ 2 472 тысяч машин Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan с дизельными двигателями для проверки качества шлангов топливной магистрали, сообщает Росстандарт.

Отзываются автомобили, выпущенные в 2019-2020 гг.

"На автомобилях с дизельными двигателями на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, утечке топлива", - уточняет ведомство.

Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта. Владельцы также могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На машинах проверят дату и время производства шланга топливной магистрали. Если на нем отсутствует маркировка или в маркировке указаны определенные дата и время производства, будет произведена замена шланга.