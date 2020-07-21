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К саентологам в Петербурге пришли с обысками по делу о мошенничестве на 800 млн руб.

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Обыски начались во вторник утром в коттедже саентологов в поселке Старо-Паново Петербурга, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Мероприятия проводятся в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Это очередные процессуальные действия с целью получения дополнительных сведений, представляющих интерес для следствия", - уточнил собеседник агентства.

По его информации, данное дело было возбуждено в июне 2017 года по факту хищения средств участников долевого строительства. "По предварительным данным, обманутыми оказались свыше 400 человек, а общая сумма похищенных денег - около 800 млн рублей", - сказал источник.

Он добавил, что многоквартирный коттедж площадью 1,2 тыс. кв. метров, в который пришли силовики, построен незаконно. Жители коттеджа не имеют регистрации и, по версии следствия, состоят в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга" - "в их квартирах обнаружена экстремистская литература по саентологии", рассказал собеседник агентства.

По информации источника, строительством коттеджа занималось потребительское общество развития производства "Свой дом" (ликвидировано в 2015 году), которое может быть подконтрольно Саентологической церкви Петербурга; ее учредителем являлся активный адепт культа Ярослав Ювакаев.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

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