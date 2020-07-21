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Минобрнауки пообещало не переводить высшее образование в России в онлайн

Минобрнауки пообещало не переводить высшее образование в России в онлайн
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что министерство не ориентирует вузы на переход в дистанционный формат, а якобы имеющиеся планы полностью перевести обучение в онлайн и сократить преподавателей он назвал спекуляциями.

На совместной пресс-конференции с представителями новосибирских СМИ он подчеркнул, что ему известны настроения университетов и все хотят вернуться к традиционному формату обучения.

Министр видел информацию о том, что какой-то вуз намерен перейти в дистанционный формат и "сократить ставки преподавателей", однако он назвал такие данные спекуляциями.

"Если такие факты есть, давайте говорить конкретно. Потому что мы на это университеты не ориентируем", - подчеркнул министр.

По его словам, ситуация весной этого года, когда вузы были вынуждены вести лекции и семинары через интернет, была "экстраординарной", и "никто в нее возвращаться не планирует".

Фальков также напомнил, что все вузы России надеются приступить к обучению в традиционном очном формате 1 сентября, решение о формате обучения будут принимать региональные власти в каждом регионе по отдельности.

Минобрнауки Валерий Фальков

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