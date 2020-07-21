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Четыре человека погибли и шестеро пострадали в двух ДТП в Новгородской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в огне в машине после дорожной аварии на трассе под Великим Новгородом, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

"Около 13:20 на шоссе Великий Новгород-Псков (между населенными пунктами Лесная и Северная Поляна) произошло лобовое столкновение "Рено Логан" и "Шевроле Лачетти", - сказал собеседник.

После столкновения "Шевроле" загорелся. Три человека погибли в огне. Личности их устанавливаются. "Предварительно, в числе погибших есть (как минимум) одна женщина", - отметили в пресс-службе. Водитель "Рено" с тяжелыми травмами доставлен в Великий Новгород и госпитализирован в областную больницу.

Кроме того, как сообщила пресс-служба регионального УГИБДД, один человек погиб и пятеро получили травмы при столкновении двух машин в новгородском городе Боровичи.

В числе травмированных – две девочки.

"Шевроле Нива" и "Лада Калина" около 9:50 столкнулись на одном из городских перекрестков", - уточнил собеседник. Предварительно, виновником ДТП стал водитель "Шевроле", который выезжал с второстепенной дороги.

В результате аварии женщина в "Ладе" скончалась на месте. Оба водителя, женщина из "Шевроле" и девочки 2010 и 2012 годов рождения из той же машины с травмами попали в Боровичскую центральную районную больницу.

На месте ЧП работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства и причину ДТП.

Новгородская область Великий Новгород

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