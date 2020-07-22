В ЕСПЧ поступили 483 жалобы на задержания на прошлогодних акциях в Москве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Европейский суд по правам человека поступили 483 жалобы на задержания летом прошлого года в Москве в дни несогласованных акций, сообщила юрист правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова в среду.

По ее словам, заявители жалуются на нарушение права на свободу собраний, а также на нарушения разных процессуальных прав - например, на вызов свидетелей защиты, отсутствие стороны обвинения на процессах.

В Москве 27 июля и 3 августа 2019 года в центре города прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказывали в регистрации, и за честные выборы. В эти дни в центр были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии. В каждый из этих дней было задержано больше тысячи человек, многим из которых вменили административные статьи о нарушениях правил проведения уличных акций и оштрафовали. Полиция, прокуратура и городские предприятия подали к предполагаемым организаторам акций иски о возмещении ущерба.

СКР после 27 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Некоторых фигурантов дела осудили за применение насилия к силовикам, других - за экстремизм в интернете, одного - по "дадинской" статье о неоднократном нарушении на митингах. Часть осужденных оспорили приговоры в ЕСПЧ.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы, но после него задерживали людей, которые решили пройти к центру Москвы.