Фигурант "дела 27 июля" Кирилл Жуков подал жалобу в ЕСПЧ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Фигурант "дела 27 июля" Кирлл Жуков, которого приговорили к трем годам колонии за прикосновение к шлему росгвардейца, пожаловался в Европейский суд по правам человека. Это рассказал руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.

Жуков считает, что в его отношении были нарушены статья 6 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на справедливый суд, и статья 10 - о праве на свободе мнения.

Осужденный указал, что процесс по его делу, длившийся всего один день, был несправедливым, а три года лишения свободы "за возможно имевшее место соприкосновение кончиков пальцев левой руки с защитным стеклом сотрудника Росгвардии, произошедшее в результате его активной жестикуляции, является суровым и явно несоразмерным наказанием", цитируют "Ведомости".

Коротеев сказал "Интерфаксу", что жалоба Жукова может быть коммуницирована Страсбургским судом как сразу после снятия карантина, так и через несколько лет. Адвокат считает, что в ЕСПЧ пожалуются все осужденные по "московскому делу". "Кроме того, есть масса дел по административным правонарушениям, которые уже поступили в суд и многие, я думаю, еще в пути", - добавил он.

Ранее в Страсбург пожаловались осужденный за твит блогер Владислав Синица и Евгений Коваленко, получивший срок за урну, которую бросил в сторону силовиков.

Тверской суд Москвы в сентябре 2019 года назначил Кириллу Жукову три года колонии за применение неопасного для жизни насилия к бойцу Росгвардии 27 июля. Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

По версии обвинения, Жуков ударил по голове сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, силовик испытал физическую боль. Защита Жукова настаивала, что он только дотронулся до забрала и нет доказательств, что росгвардейцу было больно.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города было много сотрудников полиции и Росгвардии, они задержали больше тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, затем его фигурантам либо вменили применение насилия к представителям власти, либо их дела были закрыты.