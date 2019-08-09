Поиск

Шендеровича оштрафовали за участие в московской акции 27 июля

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Дорогомиловском суде столицы.

"Шендерович признан виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.2 ч.6.1 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям)", - сказали в суде.

Адвокат Шендеровича Николай Зборошенко сообщил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По словам юриста, согласно позиции писателя, он "реализовывал свое право на свободу мирных собраний".

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения, 3 августа - 600 человек.

Виктор Шендерович

Новости

Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети

Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети

Арестован водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Площадь лесных пожаров в Иркутской области снижена в шесть раз

"Победа" разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

"Победа" разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

Мэра Туапсе заподозрили в превышении полномочий и подлоге

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Полиция запросила у СМИ видео с митингов против строительства храма в Екатеринбурге

РФ сочла публикацию на сайте посольства США призывом на митинг 3 августа

РФ сочла публикацию на сайте посольства США призывом на митинг 3 августа

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Число фигурантов "дела 27 июля" достигло 11 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');