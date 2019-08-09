Шендеровича оштрафовали за участие в московской акции 27 июля

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Дорогомиловском суде столицы.

"Шендерович признан виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.2 ч.6.1 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств, либо доступу граждан к жилым помещениям)", - сказали в суде.

Адвокат Шендеровича Николай Зборошенко сообщил "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По словам юриста, согласно позиции писателя, он "реализовывал свое право на свободу мирных собраний".

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения, 3 августа - 600 человек.