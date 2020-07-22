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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку с января

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку до 238 рублей за 0,5 литра. Проект такого приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

С того же дня минимальную отпускную цену на водку у производителей предлагается установить на уровне 200 рублей за 0,5 литра, оптовую цену - на уровне 206 рублей.

Минфин также предложил увеличить минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей).

С 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку была установлена на уровне 230 рублей за поллитра, до того она составлял 215 рублей.

Индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия предложена в связи с повышением ставок акциза на алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 9% (с 544 до 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта) и инфляцией (в расчете учтен прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3%), говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Пересмотр минимальных розничных цен в пресс-службе Минфина назвали стандартной процедурой и назвали их росто незначительным.

"Документом предусмотрено увеличение МРЦ исключительно в пределах инфляции, всего порядка 3%", - уточнили чиновники.

Выпуск нового приказа о минимальных ценах осуществляется в порядке переиздания документа: действующий утратит силу с 1 января 2021 года в соответствии с постановлением N 841 в рамках реализации механизма регуляторной гильотины. Проект приказа будет рассматриваться и утверждаться рабочей группой по регуляторной гильотине, отметили в пресс-службе министерства.

Минфин

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