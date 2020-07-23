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Поводом для задержания политолога стал комментарий о позиции КС по президентским срокам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Суд рассмотрит протокол о повторном неуважении к судьям, составленный на политолога Федора Крашенинникова, уже 23 июля, сообщил в телеграм-канале глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Изменение Конституции

По его словам, поводом для привлечения политолога к ответственности стал пост в Telegram от 14 марта. Чиков опубликовал фотографию протокола. В нем говорится, что 14 марта Крашенинников оскорбил судей Конституционного суда, комментируя просьбу президента дать разъяснения по количеству президентских сроков.

Адвокат политолога Алексей Бушмаков подтвердил, что на его подзащитного составлен протокол за повторное неуважение к власти (ч.4 ст.20.1 КоАП).

Ранее стало известно, что политолога задержали на улице и повезли в полицию.

Получить комментарий управления МВД по Екатеринбурга "Интерфаксу" пока не удалось.

14 марта президент Владимир Путин подписал закон о поправке в Конституцию. После этого закон был направлен в Конституционный суд, который должен был проверить его на соответствие основному закону.

16 марта КС заявил о законности принятых поправок и особо отметил, что поправка о президентских сроках, которая дает действующему главе государства право избраться еще дважды, и соответствует Конституции, и не нарушает определение КС от 1998 года об ограничении двумя сроками возможность для Бориса Ельцина занимать пост президента.

В ноябре Крашенинников был оштрафован на 30 000 рублей за еще один неуважительный комментарий о судьях. Тогда он отозвался на решение суда назначить оппозицонеру Леониду Волкову 15 суток административного ареста ровно в день, когда он вышел, отсидев еще 20 суток. Этот штраф политолог в июне оспорил в ЕСПЧ.

Екатеринбург Федор Крашенинников МВД Свердловская область Алексей Бушмаков Павел Чиков КС Конституция

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