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Крым принял первый в этом году миллион туристов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Миллион человек отдохнули в Крыму с начала 2020 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

Он уточнил, что уровень загрузки отелей на южном побережье достигает 95%, во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август.

"В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти", - добавил глава региона.

Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% - по железной дороге, 63,1% - автотранспортом по Крымскому мосту.

Всего на сегодняшний день в Крыму работают 727 санаториев и отелей, которые взяли на себя обязательства по выполнению требований Роспотребнадзора.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, были сняты 15 июня.

Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.

Крым Сергей Аксенов

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