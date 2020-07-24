Силовики из Москвы пришли с обысками в дом ингушского депутата

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в коттедже депутата Народного собрания Ингушетии, руководителя ФГБУ "Управление Ингушмелиоводхоз" Микаила Алиева, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"В рамках оперативно-следственных действия в доме депутата-единоросса Алиева проходят обыски. Мероприятия проводит группа силовиков из Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его данным, парламентарий является членом баталхаджинской религиозной организации, близким к семье лидеров секты - главы контрольно-счетной палаты, экс-советника руководителя республики Юнус-Бека Евкурова Мустафы Белхороева и Якуба Белхороева, арестованного по делу о растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования.

Источник отметил, что помимо работы в республиканском парламенте Алиев на протяжении нескольких лет возглавляет ФГБУ "Управление Ингушмелиоводхоз", долгое время занимался строительством соцобъектов и многоквартирных домов, именуемых в народе "алиевскими".

По данным собеседника агентства, обыски связаны с задержанием Якуба и Мустафы Белхороевых. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

60-летний Алиев является депутатом Народного собрания республики шестого созыва с сентября 2016 года, член фракции "Единая Россия" в парламенте, входит в комитет по экономической политике.

Как сообщалось, 10 июля этого года был задержан и этапирован в Москву лидер секты, депутат ингушского парламента Якуб Белхороев по делу о растрате 19 млн рублей из фонда соцстраха. 22 июля были задержаны его братья - председатель контрольной счетной палаты Мустафа Белхороев и Курейш Белхороев.