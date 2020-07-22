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В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса".

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Он отметил, что Курейш Белхороев - директор аграрного техникума.

Ранее в среду дома у братьев, в здании Контрольно-счетной палаты и в техникуме прошли обыски.

Собеседник агентства, что задержание связано с уголовным делом об организации террористического сообщества в отношении общины баталхаджинцев. Задержанные являются лидером организации.

По данным источника, Мустафа Белхороев этапирован в Москву.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Депутата республиканского парламента Якуба Белхороева задержали в июле, арестовали и перевели в Москву. Источники "Интерфакса" говорили, что его задержание может быть связано с делом об убийстве Эльджаркиева и что его ведет тот же следователь. Пока ему вменяют растрату средств Фонда соцстрахования республики через оформление себе и близким выплат по фальшивым справкам об инвалидности.

В группу баталхаджинцев объединились последователи религиозного деятеля шейха Батала-Хаджи Белхороева (1821-1914), общиной управляют его потомки.

31 декабря 2018 года в Назрани после покушений был убит праправнук шейха, один из лидеров общины Ибрагим Белхороев. С этим преступлением связали убийство в ноябре 2019 года в Москве начальника Центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Вместе с высокопоставленным полицейским был убит его брат, столичный врач. В причастности к убийству подозревают баталхаджинцев.

Ибрагим Эльджаркиев Ингушетия Якуб Белхороев Батал-Хаджи Белхороев Москва Мустафа Белхороев

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