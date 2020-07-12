Дело возбуждено по факту разлива на Таймыре авиатоплива входящей в "Норникель" компанией

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту разлива более 40 тонн авиационного топлива в районе поселка Тухард на Таймыре. Об этом сообщает краевое следственное управление Следственного комитета России.

Дело заведено по статье УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"э

Как отмечается на сайте ведомства, при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиатоплива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию.

Ранее АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель") подтвердило факт разгерметизации трубопровода на Таймыре при перекачке авиационного топлива.

Пресс-служба "Норникеля" сообщила, что из разгерметизированного трубопровода разлилось около 44,5 тонны авиационного топлива. По ее данным, разгерметизация продолжалась около 15 минут.