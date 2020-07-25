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Путин отметил честность и объективность российских следователей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником, отметив, что честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя.

"Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя. Эти лучшие исторические традиции достойно продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования и лживого оговора", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин поблагодарил сотрудников следственных органов" за службу по обеспечению правопорядка, законности, надежной защиты интересов граждан и государства, за ваш значимый вклад в борьбу с преступностью".

"Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, истина - обязательно восстановлена. Потому что главный критерий оценки вашей работы - это не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан", - отмечается в поздравлении.

День сотрудника органов следствия в России с 2014 года ежегодно отмечается 25 июля. Это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ и следственных подразделений МВД и ФСБ России.

СК РФ МВД РФ ФСБ РФ Владимир Путин

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