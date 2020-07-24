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Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.

"То, что есть оперативные данные - это правда. Мы собирались в первый день (первый день работы в качестве врио в регионе - ИФ) со всеми руководителями органов - и полиции, и прокуратуры и ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. Она в целом спокойная в крае", - сказал Дегтярев журналистам во время посещения лицея "Звездный " в пятницу.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"Но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию", - заявил врио хабаровского губернатора.

При этом прокомментировать, стоит ли ожидать уголовных дел в отношении некоторых участников митингов, он отказался. "По поводу каких-то дел я не могу комментировать, не имею, к сожалению, отношения", - подчеркнул Дегтярев.

Накануне, 23 июля, Дегтярев отказался выходить к участникам несанкционированных акций в Хабаровске, которые выступают в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. "Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам в четверг после визита в краевую больницу.

20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и предложил должность врио губернатора края депутаты Госдумы от ЛДПР Дегтяреву. Тот на следующий день приехал в Хабаровск. Он заявил, что готов к открытому общению с жителями, но требование уехать обратно отклонил, заявив, что ему "нужно работать". Еще он пообещал завоевывать доверие людей "каждодневной работой, открытостью, общением", а также придать краю "тяжеловесность" в общении с федеральным центром.

Михаил Дягтерев ЛДПР Хабаровский край Сергей Фургал

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