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Вспышку COVID-19 нашли на золотом руднике в Красноярском крае

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Специалисты зафиксировали рост случаев заражений коронавирусом на золотодобывающем Васильевском руднике в Мотыгинском районе Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону в понедельник.

По данным ведомства, за выходные в Мотыгинском районе COVID-19 выявлен у 56 человек, из которых 40 случаев заражения зарегистрированы в минувшую субботу.

"Большая часть выявленных случаев заражения в Мотыгинском районе - на Васильевам руднике среди рабочих-вахтовиков. Там сейчас проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в ходе которых так же были выявлены последние случаи инфицирования", - сказал собеседник агентства.

АО "Васильевский рудник" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Красноярского края. Компания ведет разведку и добычу рудного золота на территории Партизанского рудного узла в Мотыгинском районе Красноярского края. Предприятие добывает порядка 1,4 тонны золота в год, вахтовым методом на руднике работает порядка 1000 человек.

Красноярский край коронавирус COVID-19

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