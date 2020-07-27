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Чиновники предложили открывать "умные отели" в "регуляторных песочницах"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В проектах нормативов, которые Минэкономразвития готовит для "регуляторных песочниц", есть создание роботизированных "умных отелей", пишет "Коммерсантъ".

Министерство также предлагает в "регуляторных песочницах" запускать перевозки грузов беспилотниками, коммерческое использование беспилотных автомобилей, включая такси, дистанционное заключение договоров на услуги связи, создать сервис для малого и микробизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности, ввести услугу "Голосовой антифрод" для защиты абонентов от мошенников и внедрять искусственный интеллект и телемедицинские технологии в медицине.

Проекты были отобраны по итогам сотрудничества с российскими высокотехнологичными компаниями, включая МТС, "Яндекс" и "Медси", а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных (АБД), уточнил представитель Минэкономразвития.

Проект "Умный отель" от АБД предлагает автоматизировать бронирование, заселение, регистрацию и обслуживание гостей с использованием технологий интернета вещей, виртуальной реальности, ИИ, машинного обучения и машинного зрения (удаленной идентификации лиц).

Российское законодательство не допускает работу отелей без персонала, это закон "О персональных данных" и нормативные акты о контрольно-кассовом обслуживании и об обеспечении безопасности постояльцев, заявил изданию владелец Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его мнению, бизнес в этом не заинтересован. На такие отели нет спроса и у клиентов, считает региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф.

Законопроект об экспериментальных правовых режимах Госдума приняла в третьем чтении 22 июля. Он вступит в силу через полгода после того, как его подпишет президент. Для таких режимов Минэкономразвития предложило принять законопроект об изъятиях из законов о связи, персональных данных и основах здоровья граждан пункты, предусматривающие соблюдение тайны связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебной тайны, напоминает газета.

Минэкономразвития Госдума

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