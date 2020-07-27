Экс-сотрудника РСХБ приговорили к исправительным работам за разглашение данных клиентов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кемерове к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты приговорен бывший главный экономист корпоративного отдела Россельхозбанка, сообщили в областном управлении ФСБ.

Суд признал его виновным в разглашении данных клиентов - сведений, составляющих банковскую тайну (ч. 1 ст. 183 УК).

Осужденный работал в отделе по работе с клиентами крупного бизнеса.

"Преступление заключалось в разглашении третьим лицам сведений, составляющих банковскую тайну, в том числе в отношении крупных торговый компаний и промышленных предприятий Кузбасса. Мужчина, приняв решение об увольнении и намереваясь устроиться на работу в другой банк, скопировал на свой личный почтовый ящик данные относительно клиентов банка сегмента крупного бизнеса, а также распорядительно-нормативные документы банка, что является коммерческой и банковской тайной", - говорится в релизе.

Из РСХБ его уволили, узнав о противоправной деятельсности, отметили в управлении. А в другой банк, куда он хотел перейти, его не приняли.