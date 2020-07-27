В столкновении трех автобусов в Архангельске пострадали семь человек

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Архангельске утром столкнулись три автобуса, ехавшие друг за другом, пострадали семь пассажиров, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

По предварительным данным полиции, около 8:40 автобусы трех городских маршрутов ехали один за другим. У дома 60 по Троицкому проспекту первые два автобуса снизили скорость, чтобы дать ехавшей впереди легковой машине перестроиться в другой ряд. Третий затормозить не успел и врезался в автобус, который шел перед ним, толкнув его на самый первый.

По данным МВД, в автобусах было около 60 пассажиров. Сотрудники ГАИ на месте выясняют все обстоятельства случившегося.