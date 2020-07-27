Двух хозяйственников из системы МВД заподозрили в превышении полномочий

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Двое заместителей начальника хозяйственного центра МВД подозреваются в превышении полномочий при исполнении госконтракта на уборку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В отношении заместителей начальника Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД 46-летнего Олега Семенова и 41-летнего Александра Шкиренко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Семенов и Шкиренко вместе с соучастниками с осени 2019 по июнь этого года требовали от подчиненных скрывать факты неоказания со стороны ООО "Квеста С" услуг и необоснованно визировать акты приемки работ по госконтракту на санитарно-техническое и сервисное обслуживание объектов МВД.

Источник не уточнил сумму ущерба, статус фигурантов дела и избранную им меру пресечения.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием официальных представителей правоохранительных органов по этой ситуации.