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ВТБ предоставил 1 млрд рублей в кредит Березниковскому содовому заводу

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Березниковский содовый завод" (БСЗ) сообщил, что привлек кредитную линию в ВТБ с лимитом 1 млрд рублей. Сделка заключена 24 июля на два года.

Сумма процентов за пользование кредитом, исходя из максимально возможного срока заимствования и предельного размера процентной ставки, составляет 279,235 млн рублей.

"Действительный размер сделки, предположительно, будет меньше с учетом реально заимствуемых средств, сроков кредитования и процентной ставки, действующей в момент выборки кредита", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что поручителем по кредитному соглашению БСЗ выступает его акционер АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия").

Согласно условиям кредитного соглашения, фиксированная ставка по кредиту не превышает 14% годовых, плавающая процентная ставка - не выше ключевой ставки Банка России плюс 4 п.п. годовых.

Цель привлечения кредита - пополнение оборотных средств, приобретение, ремонт, модернизация основных средств (за исключением покупки объектов недвижимости), рефинансирование задолженности по кредитам, предоставленным заемщику другими банками.

БСЗ - один из крупнейших производителей кальцинированной соды в России. АО "Башкирская содовая компания" владеет 95,84% уставного капитала предприятия (99,13% обыкновенных акций).

БСК является единственным в стране производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в число крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов. Основными акционерами АО "Башкирская содовая компания" являются АО "Региональный фонд" (38,28% акций БСК, Башкирия владеет 100% фонда) и "Башхим" (57,18%).

ВТБ по итогам первого квартала текущего года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

БСЗ БСК Пермский край Башкирия ВТБ

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