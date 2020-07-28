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Дегтярев назвал разумным требование хабаровчан судить Фургала открыто

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что жители региона имеют право требовать проведения открытого суда над бывшим главой края Сергеем Фургалом.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"Его (Фургала - ИФ) задержание повергло меня в шок, резануло по сердцу, я желаю ему удачи, но по уголовно-процессуальному кодексу не могу ничего комментировать. (...) Не могу. Максимум на что я способен, опять же в рамках закона, по должности, которой я занимаю - руководителя... могу максимум сказать, я вчера сказал народу: открытый суд - это очень разумное требование", - сказал Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову. Фрагмент интервью размещен на сайте телеканала.

В ответ на вопрос, почему Дегтярев не идет на прямой контакт с протестующими, врио губернатора пожаловался на свою занятость: "Вот это кресло - оно ко многому обязывает. Я, когда зашел в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол - здесь метр бумаг был. Один метр высотой: постановлений, писем, голосований, даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать. (...) Вот я пришел, этим занимался, какие митинги, какие выходы, все сделал - стол чистый".

В то же время он напомнил, что во время рабочих командировок уже встречался с жителями.

"Обещания выдерживаю, уже третий день действительно так общаюсь - в Ванино, в Советской Гавани, в поселке Заветы Ильича очень большой сход был людей по строительству терминала угольного. Здесь вот (в Хабаровске - ИФ) я приехал, вышел. Я много что сказал, просто на цитаты разобрали то, что интересно", - добавил Дегтярев.

Кроме того, врио губернатора извинился перед жителями Хабаровского края за свои высказывания в эфире своего инстаграма, который он провел в первый рабочий день.

"Тоже людям зашло - отправляют меня в космос, в баню. Ну что, мы в бане не паримся? Паримся. Я хожу в Москве в баню, в Хабаровске буду ходить в баню. Они (бани - ИФ) закрыты, кстати, постановлением правительства Хабаровского края. (...) Если кого-то это задело, и он не понял моего такого искреннего юмора по отношению, в первую очередь, к себе - я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел", - сказал Дегтярев.

20 июля президент России Владимир Путин освободил Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил 9 июля. По версии следствия, тот организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

В Хабаровске и ряде других городов уже несколько недель продолжаются массовые несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора. Среди требований протестующих - открытое расследование дела Фургала и проведение суда в Хабаровске, а не в Москве.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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