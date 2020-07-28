Дегтярев назвал разумным требование хабаровчан судить Фургала открыто

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что жители региона имеют право требовать проведения открытого суда над бывшим главой края Сергеем Фургалом.

"Его (Фургала - ИФ) задержание повергло меня в шок, резануло по сердцу, я желаю ему удачи, но по уголовно-процессуальному кодексу не могу ничего комментировать. (...) Не могу. Максимум на что я способен, опять же в рамках закона, по должности, которой я занимаю - руководителя... могу максимум сказать, я вчера сказал народу: открытый суд - это очень разумное требование", - сказал Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi Сергею Шнурову. Фрагмент интервью размещен на сайте телеканала.

В ответ на вопрос, почему Дегтярев не идет на прямой контакт с протестующими, врио губернатора пожаловался на свою занятость: "Вот это кресло - оно ко многому обязывает. Я, когда зашел в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол - здесь метр бумаг был. Один метр высотой: постановлений, писем, голосований, даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать. (...) Вот я пришел, этим занимался, какие митинги, какие выходы, все сделал - стол чистый".

В то же время он напомнил, что во время рабочих командировок уже встречался с жителями.

"Обещания выдерживаю, уже третий день действительно так общаюсь - в Ванино, в Советской Гавани, в поселке Заветы Ильича очень большой сход был людей по строительству терминала угольного. Здесь вот (в Хабаровске - ИФ) я приехал, вышел. Я много что сказал, просто на цитаты разобрали то, что интересно", - добавил Дегтярев.

Кроме того, врио губернатора извинился перед жителями Хабаровского края за свои высказывания в эфире своего инстаграма, который он провел в первый рабочий день.

"Тоже людям зашло - отправляют меня в космос, в баню. Ну что, мы в бане не паримся? Паримся. Я хожу в Москве в баню, в Хабаровске буду ходить в баню. Они (бани - ИФ) закрыты, кстати, постановлением правительства Хабаровского края. (...) Если кого-то это задело, и он не понял моего такого искреннего юмора по отношению, в первую очередь, к себе - я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел", - сказал Дегтярев.

20 июля президент России Владимир Путин освободил Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил 9 июля. По версии следствия, тот организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

В Хабаровске и ряде других городов уже несколько недель продолжаются массовые несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора. Среди требований протестующих - открытое расследование дела Фургала и проведение суда в Хабаровске, а не в Москве.