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Жителя Башкирии заподозрили в убийстве двух человек из ревности

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - 33-летнего жителя Благоварского района Башкирии задержали по подозрению в покушении на убийство четырех человек, из которых погибли двое. В СК мотивом преступления назвали ревность.

Полицию 20 июля утром вызвали в частный дом в деревне Алексеевка, где был убит 39-летний мужчина и 66-летняя женщина. Так же из этого дома госпитализировали двух женщин с ножевыми ранениями. Одна из них была сожительницей подозреваемого.

В МВД региона уточнили, что в этом доме 19 июля пять местных жителей устроили застолье. В нем участвовали подозреваемый, его 45-летняя подруга, ее мать, соседка и 39-летний брат подозреваемого.

Подозреваемый в какой-то момент уходил к себе домой, а вернувшись, обнаружил свою подругу в постели с братом. Он напал с ножом на всех, кто был в доме, ранил их и вышел.

Два человека погибли на месте. Подругу подозреваемого и соседку спасли врачи больницы.

Полицейские и следователи установили личность подозреваемого. Он попытался уехать в Уфу, но его задержали по дороге. Он был ранее судим.

В СК сообщили, что он написал явку с повинной. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве двух ли и о покушении на убийство.

Алексеевка МВД СКР Башкирия Уфа

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