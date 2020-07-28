Белый арбуз с привкусом ванили вывели в Астраханской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Селекционеры в Астраханской области вывели арбуз с белой мякотью со вкусом ванили. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" директор селекционно-семеноводческого предприятия, где был создан уникальный продукт, Артем Соколов.

"Это первый в России белый арбуз, мякоть которого не просто съедобна, но и имеет прекрасные вкусовые качества. Содержание сахара в нем – порядка 14%, тогда как в обычном красном – 9-11%. Губернатор приезжал пробовать этот арбуз, сказал, по вкусу – с оттенком ванили", - отметил Соколов.

По его словам, экспертное сообщество уже оценило разработку. По оценкам селекционеров, реализация семян этого сорта начнется в 2021 году.

По словам Соколова, в планах селекционеров выведение арбуза с зеленой мякотью.

"В Астраханской области селекцией разноцветных арбузов 15 лет назад занялся мой отец, Сергей Соколов. Им были выведены арбузы с желтой и оранжевой мякотью", - уточнил собеседник агентства.

В настоящее время экзотические арбузы растут на опытных полях семеноводческого предприятия.