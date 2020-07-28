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Кобылкин настроился возглавить совет директоров "Росгеологии"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Главой совета директоров "Росгеологии" станет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Об этом сам министр сообщил журналистам в ходе рабочего визита в Тверскую область.

"Посетили несколько заводов. Для меня очень важно было (посетить - ИФ) завод, который состоит в структуре "Росгеологии", потому что я скоро совсем возглавлю совет директоров "Росгеологии", - сказал Кобылкин.

В настоящее время совет директоров "Росгеологии" возглавляет заместитель председателя Госдумы РФ, бывший вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

Помимо Кобылкина и Гордеева, в совет входят еще пять человек: глава "Росгеологии" Сергей Горьков, гендиректор структуры "Роснефти" ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" Андрей Лазеев, помощник зампредседателя правительства РФ Руслан Баздырев, заместитель министра финансов Андрей Иванов и заместитель председателя правления "Газпрома" Сергей Хомяков.

Ранее Горьков в интервью "Интерфаксу" сообщал, что по мнению менеджмента компании, в новый состав совета директоров "Росгеологии" могли бы войти представители Роснедр, Минэнерго, Минприроды, Минфина и эксперты геологической отрасли.

"Росгеология" на 100% принадлежит государству.

Росгеология Дмитрий Кобылкин

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