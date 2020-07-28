Обвиненный в домогательствах знаток "Что? Где? Когда?" приостановил работу с детьми

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Знаток игры "Что? Где? Когда?" (ЧГК) Михаил Скипский временно прекратил участие в комиссии по работе с детьми и молодежью Международной ассоциации клубов ЧГК.

Как сообщается на сайте ассоциации, участие Скипского в данной комиссии "приостановлено по собственному заявлению 28.07.2020".

Ранее журналистка The Bell и бывшая ученица Скипского Екатерина Аренина сообщила в твиттере о домогательствах со стороны Скипского во время ее учебы в школе, где тот преподавал у нее географию. Вслед за Арениной еще несколько девушек сообщили об аналогичных инцидентах со знатоком игры.