Три населенных пункта на Кубани подтопило после ливня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Около сотни дворов в трех населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края оказались подтопленными во вторник вечером в результате прошедшего ливня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

В станице Куринская произошел сход склоновых вод с подтоплением около 20 придворовых территорий с частичным заходом воды в дома.

В районе хутора Городок из берегов вышла река Кура. В результате были подтоплены 51 двор. Предварительно, в дома вода не заходила.

В станице Нефтяная, по информации пресс-службы, вышла из берегов река Туха. Подтопление 20 придворовых территорий. Предварительно, в дома вода не заходила.

Социально-значимые объекты в зону подтопления не попали, отмечается в сообщении. По состоянию на 18:30 осадки прекратились, уровень воды снижается.

На место происшествия направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по краю под руководством заместителя начальника Главного управления Аркадия Согомоняна.

В зону подтопления направлено отделение аэромобильной группировки МЧС с плавсредствами, световыми башнями и беспилотными летательными аппаратами. Привлекается группировка из 64 человек и 15 единиц техники.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю создан оперативный штаб под руководством заместителя начальника Главного управления Алексея Мельников.

Власти Апшеронского района Краснодарского края подготовят пункты временного размещения для жителей трех подтопленных паводками населенных пунктов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

"Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования. Принято решение развернуть в случае необходимости пункты временного размещения. Однако пока отселение граждан не проводилось", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что по состоянию на 20:00 по Москве вода с подтопленных территорий сошла.

"В низменных участках остается незначительный уровень воды. В случае необходимости для просушки жилых домов в муниципальном образовании подготовлены тепловые пушки", - добавил он.