Семь поселений в Карачаево-Черкесии остались без света после ливня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Жители ряда населенных пунктов трех районов Карачаево-Черкесии во вторник остались без энергоснабжения из-за природной стихии, сообщили агентству "Интерфакс" в главном управлении МЧС России по КЧР.

"Сегодня в 20:00 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что в результате ливневого дождя и шквалистого ветра в ауле Эркен-Юрт Ногайского района произошло частичное повреждение кровли средней общеобразовательной школы на площади 500 кв. м, детского сада на площади 250 кв. м и дома культуры на площади 120 кв. м", - сказал сотрудник МЧС.

Кроме того, без электроснабжения остались семь населенных пунктов Адыге-Хабльского, Прикубанского и Абазинского районов, в том числе аулы Адыге-Хабль, Эрсакон, Псыж, поселок Водораздельный, а также села Садовое, Чапаевское и Дружба.

Вместе с тем сильный ветер повалил деревья на участок федеральной автодороги А-156 на территории Ногайского района КЧР. Деревья, упавшие на проезжую часть дороги, затруднили движение автотранспорта. В настоящее время, на этом участке дороги осуществляется реверсивное движение, регулируемое сотрудниками ГИБДД.