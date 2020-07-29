На Сахалине завершили расследование против экс-зампреда правительства

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова завершено, он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте Следственного комитета России в среду.

"По версии следствия, в период времени с мая по июль 2016 года в городе Южно-Сахалинске Быстров с целью незаконного принуждения владельца предприятия, имеющего доли квот добычи водных биологических ресурсов, выдвигал ему требования об отчуждении данного предприятия в пользу третьих лиц", - говорится в сообщении.

В противном случае, отмечается на сайте, Быстров "угрожал, используя свое высокое должностное положение, обеспечить проведение в отношении компании многочисленных проверок со стороны контролирующих и правоохранительных органов, результаты которых могли негативно сказаться на ее финансовой деятельности".

По данным СКР, под воздействием угроз бывшего зампреда "в ноябре 2016 года потерпевший был вынужден продать принадлежащее ему предприятие по существенно заниженной стоимости".

Экс-зампреду предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Уголовное дело направлено заместителю генерального прокурора РФ для утверждения обвинительного заключения и последующего направления материалов в суд для рассмотрения по существу. В какой суд передадут дело пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что Быстрова задержали в мае 2019 года в Санкт-Петербурге и доставили в следственный изолятор Хабаровска.