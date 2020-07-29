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Каждый восьмой россиянин счел прививки неэффективными

Однако большинство граждан РФ все же верит в эффективность вакцинации, выяснил ВЦИОМ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Каждый восьмой россиянин (12%) считает прививки неэффективными в защите от инфекционных заболеваний, среди сограждан с неполным средним и средним образованием таких респондентов оказалось 15%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, 9% россиян считают, что от прививок больше вреда, чем пользы, среди сограждан с неполным средним образованием эта доля составляет 15%.

В свою очередь, 72% россиян считают прививки эффективным способом для предупреждения инфекционных заболеваний, больше всех пользу вакцинации ценят респонденты с неполным высшим и высшим образованием (78%), отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 6 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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