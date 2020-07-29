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Житель Забайкалья ранил из ружья мальчика, залезшего на его автомобиль

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Житель Забайкальского края выстрелил в 9-летнего соседского мальчика, забравшегося на запасное колесо его внедорожника, ребенок госпитализирован, сообщает СК РФ.

Инцидент произошел 27 июля в поселке Приаргунск. Мальчик играл возле машины 59-летнего соседа, затем залез на запасное колесо. Мужчина сделал замечание ребенку, а после выстрелил в него из пневматического ружья.

Пострадавший госпитализирован с ранением груди.

Против стрелка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Оружие изъято.

Забайкальский край

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