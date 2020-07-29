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Со счета жительницы Норильска пропали биткоины на 850 тыс. рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по заявлению жительницы Норильска, лишившейся более 850 тыс. рублей из-за мошенников, которые продали ей и тут же похитили криптовалюту.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Красноярскому краю, 21-летняя местная жительница общалась в мессенджере с неизвестным, который выдал себя за продавца криптовалюты. Он предложил ей купить биткоины на сумму 856 тыс. рублей, уточнив, что сделка будет совершена в несколько транзакций.

После оплаты вся поступившая на счет потерпевшей криптовалюта в количестве 1,3 биткойна пропала, предположительно, на промежуточный счет, созданный мошенниками.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Норильск

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