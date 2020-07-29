В Красноярске осудили пенсионерку, незаконно заработавшую 24 млн руб.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска признал 61-летнюю жительницу Красноярска виновной в незаконном обналичивании денежных средств и их транзит через фиктивные фирмы за вознаграждение. Об этом сообщает в среду пресс-служба главного управления МВД России по краю.

По данным ведомства, женщина с декабря 2014 года по январь 2019 проводила переводы денег, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание сторонних организаций, не имея соответствующего разрешения, без регистрации и от имени более 15 фиктивных организаций.

"Ее доход составлял от 5% до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 млн рублей", - говорится в сообщении

Подозреваемую задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. У нее была изъята компьютерная техника, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также деньги и документация.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Суд приговорил обвиняемую к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей.