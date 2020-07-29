Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:14Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 682 030+200 800

В Красноярске осудили пенсионерку, незаконно заработавшую 24 млн руб.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска признал 61-летнюю жительницу Красноярска виновной в незаконном обналичивании денежных средств и их транзит через фиктивные фирмы за вознаграждение. Об этом сообщает в среду пресс-служба главного управления МВД России по краю.

По данным ведомства, женщина с декабря 2014 года по январь 2019 проводила переводы денег, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание сторонних организаций, не имея соответствующего разрешения, без регистрации и от имени более 15 фиктивных организаций.

"Ее доход составлял от 5% до 12% в различные периоды времени. Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Установлено, что подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 млн рублей", - говорится в сообщении

Подозреваемую задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД. У нее была изъята компьютерная техника, шесть сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также деньги и документация.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Суд приговорил обвиняемую к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

Красноярск

Новости

Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Задержанных под Минском назвали "вагнеровцами"

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Серьезных мутаций коронавируса в России не выявили

Собянин не разрешит массовые акции в Москве как минимум до конца августа

От гриппа до конца 2020 года получат прививку минимум 60% россиян

Большинство вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября

Пандемия коронавируса

Путин призвал сделать все, чтобы избежать повторного карантина

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что ситуация с COVID-19 может качнуться в любую сторону

Путин заявил, что ситуация с COVID-19 может качнуться в любую сторону
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова подтвердил его отказ от признания вины

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

Ефремов не признал вину в смертельном ДТП
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');