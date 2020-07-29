Вологодского афериста осудили за хищение у вкладчиков 162 млн рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Вологодской области вынесли приговор Олегу Маркову, которого признали виновным в мошенничестве с ущербом в 162 млн рублей. Об этом сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Марков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По гражданским искам ряда потерпевших суд исковые требования удовлетворил, по другим – передал этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Суд установил, что с начала августа 2015 года по 5 апреля 2018 года Марков организовал длительную преступную деятельность на территории г. Великий Устюг Вологодской области и г. Котлас Архангельской области.

Мужчина заключал договоры займа от собственного имени под предлогом вложения денег в интернет-торговлю на валютных и фондовых рынках под высокие проценты. При этом выплаты займодавцам производились за счет средств граждан, которые передавали свои личные сбережения по договорам займов позднее. Следователи отмечают, что какая-либо инвестиционная или законная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных денежных средств в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денег, отсутствовала.

Для рекламы своей трейдинговой деятельности, привлечения наибольшего количества клиентов подсудимый использовал наименование юридически не существующей организации (компании МСО Инвест Групп).

Следователи полагают, что мужчина сознательно утаивал от займодавцев информацию о больших рисках убытков при интернет-торговле на валютных и фондовых рынках. Изымая из офисов поступившие деньги, часть он направлял на выплату процентов по заключенным договорам займа, зарплату менеджеров, оплату рекламы, оплату различных офисных расходов, а также на интернет-торговлю на валютных и фондовых рынках, а оставшимися деньгами распоряжался по своему усмотрению.

"С начала августа 2015 года по 5 апреля 2018 года Марков путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 370 граждан на общую сумму более 162 миллионов рублей", - отмечают в пресс-службе.