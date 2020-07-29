Новгородские банкиры призвали не дезинфицировать купюры в микроволновках

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Новгородское областное отделение ГУ ЦБ в среду распространило пресс-релиз с призывом к населению в период пандемии коронавируса не дезинфицировать купюры в микроволновках.

"Люди боятся, что банкноты могут стать источником заражения и пытаются самостоятельно дезинфицировать бумажные деньги - с использованием микроволн, спирта или химикатов, содержащих хлор", - отмечает пресс-служба. Подобная "дезинфекция" наличности может привести к повреждению купюр вплоть до полной утраты платежеспособности, когда обменять поврежденную банкноту на новую станет уже невозможно, говорится в пресс-релизе.

Согласно данным Новгородского ГУ ЦБ, во втором квартале текущего года специалисты Банка России выявили в регионе 67 поврежденных купюр на сумму около 100 тыс. рублей. Эти деньги новгородцы пытались "обеззаразить" в микроволновых печках. В результате загорелась защитная металлическая нить и некоторые банкноты сильно обгорели.

Никакой необходимости в подобной "дезинфекции" купюр не существует. "Банк России выдает кредитным организациям полностью безопасные наличные деньги. Они выдерживаются на "карантине" в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения" - отмечается в пресс-релизе.

При использовании для расчетов наличности, считают банковские работники, достаточно соблюдать простые правила гигиены – мыть руки или обрабатывать их антисептическими средствами после прикосновения к купюрам. Аналогичных мер безопасности рекомендуется придерживаться при использовании кредитных карт.