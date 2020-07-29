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В Челябинской области мужчина зарезал жену в машине на глазах у детей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Челябинской области задержали в среду 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жены на глазах детей и случайных очевидцев, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, ссора началась в салоне автомобиля, в котором они вместе с детьми приехали в Саткинский район.

Сначала подозреваемый нанес несколько ножевых ранений своей супруге в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги. Затем женщине удалось выскочить, и он добил ее на обочине дороги.

"От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух малолетних дочерей. Дети переданы матери погибшей", - отмечает пресс-служба. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Между тем, момент убийства попал на видео, снятое случайными очевидцами трагедии. Они выложили это видео в соцсети. Снимавший убийство мужчина не пытался остановить преступника, а окрикивал его издали. Завершив расправу, подозреваемый вернулся к машине, из которой доносились крики детей.

По данным местных СМИ, супруги жили в приграничном городе Башкирии и приехали в больницу Сатки.

Челябинская область

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