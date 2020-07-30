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В России наладили серийное производство "противокрышевых" мин

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные получают специальные противотанковые мины, которые позволяют поражать башню бронетехники, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, уже развернуто серийное производство этих боеприпасов, их поставляют в интересах Министерства обороны.

Поставки пока идут небольшими партиями.

В 2018 году "Известия" сообщили, что российские военные получат "противотанкового часового" - первую противокрышевую мину ПТКМ-1Р.

"Благодаря чувствительным электронным датчикам и "умной" начинке она способна самостоятельно выследить вражеский танк и поразить его специальным выстреливаемым суббоеприпасом с наименее защищенной стороны - сверху", - писала газета.

Из публикации следовало, что при обнаружении танка или бронемашины мина слегка наклоняется в нужную сторону.

"Когда цель оказывается в зоне поражения, происходит запуск суббоеприпаса. Он взлетает на высоту в несколько десятков метров, находит бронеобъект с помощью тепловизора (реагирует на тепло двигателя) и выстреливает в крышу башни ударным ядром из раскаленного металла", - описывало издание.

Минобороны Известия

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