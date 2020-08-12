Источник рассказал об улучшении состояния Михаила Ефремова

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Актеру Михаилу Ефремову, которого во вторник увезли из Пресненского суда и положили в реанимацию с подозрением на инсульт, стало лучше, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, врачи оценивают его состояние как стабильное и угрозы его жизни нет.

Адвокат Эльман Пашаев сказал, что врачи должны решить, повезут ли его подзащитного в среду в суд. Точного диагноза он не знает, его в больницу не пустили, поскольку там "карантинные меры".

Ефремову стало плохо перед заседанием суда. Ему вызвали скорую помощь, врачи на носилках вынесли его из здания суда. Сообщалось, что его госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.

В стационаре диагноз не подтвердился. Врачи предполагают, что у актера случилась транзиторная ишемическая атака.

Судебное заседание было перенесено на день.

Ефремова обвиняют в том, что он пьяным сел за руль, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого затем погиб от полученных травм. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).