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Источник рассказал об улучшении состояния Михаила Ефремова

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Актеру Михаилу Ефремову, которого во вторник увезли из Пресненского суда и положили в реанимацию с подозрением на инсульт, стало лучше, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, врачи оценивают его состояние как стабильное и угрозы его жизни нет.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев сказал, что врачи должны решить, повезут ли его подзащитного в среду в суд. Точного диагноза он не знает, его в больницу не пустили, поскольку там "карантинные меры".

Ефремову стало плохо перед заседанием суда. Ему вызвали скорую помощь, врачи на носилках вынесли его из здания суда. Сообщалось, что его госпитализировали в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.

В стационаре диагноз не подтвердился. Врачи предполагают, что у актера случилась транзиторная ишемическая атака.

Судебное заседание было перенесено на день.

Ефремова обвиняют в том, что он пьяным сел за руль, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого затем погиб от полученных травм. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 12 августа 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Боткинская больница Пресненский суд Эльман Пашаев

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