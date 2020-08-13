Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:49Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

Полицейский осужден в Петербурге за кражу денег со счета пенсионерки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга признал бывшего сотрудника патрульной полиции Василия Пискарева виновным по делу о крупной краже с банковских счетов пенсионерки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима, говорится в пресс-релизе.

Экс-полицейскому инкриминировали кражу и превышение должностных полномочий. Вину свою он признал.

Как установил суд, Пискарев и двое сообщников (имена не называются, дело в отношении них выделено в отдельное производство), а также неустановленные лица похитили с банковских счетов 81-летней петербурженки более 1,8 млн рублей.

Согласно материалам дела, Пискарев, будучи инспектором патрульно-постовой службы УМВД России по Калининскому району Петербурга, исполняя обязанности участкового, получил паспортные данные потерпевшей и передал их одному из подельников, работавшему в банке. Далее фигуранты через интернет подали заявление на изготовление новой карты на имя потерпевшей, которую получила неустановленная женщина. Деньги потерпевшей были сняты со счетов в 2018-2019 годы.

Петербург

Новости

Правительство изменило правила контроля за госзакупками

Правительство изменило правила контроля за госзакупками
Пандемия коронавируса

Директор судзавода "Калашникова" умер после заражения коронавирусом

Суд разошелся с Роспатентом во мнении об известности "Роллтон" в РФ

ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

ФСИН сообщила о новом рекордном сокращении числа заключенных

Нефть начала сочиться из танкера, затонувшего в войну в Финском заливе

Пандемия коронавируса

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Мишустин предложил KAZ Minerals опробовать на Баимке беспилотники

У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус

Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке

Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');