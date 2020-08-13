Полицейский осужден в Петербурге за кражу денег со счета пенсионерки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга признал бывшего сотрудника патрульной полиции Василия Пискарева виновным по делу о крупной краже с банковских счетов пенсионерки, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима, говорится в пресс-релизе.

Экс-полицейскому инкриминировали кражу и превышение должностных полномочий. Вину свою он признал.

Как установил суд, Пискарев и двое сообщников (имена не называются, дело в отношении них выделено в отдельное производство), а также неустановленные лица похитили с банковских счетов 81-летней петербурженки более 1,8 млн рублей.

Согласно материалам дела, Пискарев, будучи инспектором патрульно-постовой службы УМВД России по Калининскому району Петербурга, исполняя обязанности участкового, получил паспортные данные потерпевшей и передал их одному из подельников, работавшему в банке. Далее фигуранты через интернет подали заявление на изготовление новой карты на имя потерпевшей, которую получила неустановленная женщина. Деньги потерпевшей были сняты со счетов в 2018-2019 годы.