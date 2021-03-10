Четверых бывших полицейских будут судить за кражи и грабеж

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Ростовской области завершено расследование дела группы из шести человек, в которую входили трое бывших полицейских и один, который тогда еще состоял на службе. Группе вменяют несколько краж товаров со складов и одно ограбление, сообщили в СК. Их дело уже направлено в суд.

Группу раскрыли в феврале 2020 года. Ее участникам вменяют преступления, совершенные с 2017 по 2019 годы.

По версии следствия, фигуранты, имея опыт работы в правоохранительных органах, обладая информацией о наличии крупных сумм денег или товаров в магазинах и на складах в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Неклиновском районах, проникали в эти помещения и крали деньги и имущество.

Следствие считает, что в октябре 2019 года они разобрали стену на складе РАЙПО Матвеево-Курганского района и похитили изъятые контрафактные немаркированные сигареты, которые ранее были изъяты полицией. Стоимость украденного превысила 1,4 млн рублей. Сигареты затем были перепроданы. Как считает следствие, участники группы достоверно знали, где хранятся табачные изделия.

Также им вменяют кражу в декабре 2019 года товаров и денег из магазина на сумму более 477 000 рублей. При этом они заблокировали там сигнализацию с помощью специального устройства. Несколько дней спустя, как считает следствие, они пробрались в офис коммерческой компании, напали на сторожа, вскрыли сейф кувалдой и забрали оттуда 800 000 рублей.

В деле также несколько краж платежных терминалов с деньгами из помещений магазинов.