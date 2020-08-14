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В Ессентуках арестованы еще четверо сотрудников университета МВД

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Городской суд Ессентуков арестовал еще четырех сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД по делу о коррупции, сообщило управление Генпрокуратуры в Северокавказском и Южном федеральных округах. В четверг по этому делу были арестованы три сотрудника филиала.

Еще семь человек помещены под домашний арест. В четверг такую меру пресечения выбрали двоим.

В Следственном комитете 13 августа сообщили, что в деле 12 фигурантов, 11 из которых задержаны. Им вменяют организацию преступного сообщества и использованием служебного положения и получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с января 2019 года по июль 2020 года подозревемые получали взятки за допуск слушателей факультета к экзаменам и за фиктивные отметки о сдаче зачетов и экзаменов. Всего они получили больше 2 млн рублей, считают в СК. В причастности к группе подозревают замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации филиала Сергея Крапивина, заведующих четырьмя кафедрами и семерых слушателей факультета.

Краснодарский университет МВД Ессентуки Ставропольский край СКР Генпрокуратура

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