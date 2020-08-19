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Нелегальный лагерь "Спецназ дети" закрыли под Томском

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребназора по Томской области уличило детский палаточный лагерь "Спецназ дети" в том, что он функционировал в период запрета на работу лагерей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Постановлением Томского районного суда лагерь должен временно приостановить деятельность. Лагерь располагается в поселке Молодежный Томского района.

На странице лагеря в соцсетях есть запись от 1 августа, в которой говорится, что, несмотря на сохранение ограничений на проведение массовых мероприятий, руководители учреждения "все же провели тренировочные сборы на открытом воздухе".

"Данный формат в условиях пандемии контролирующие органы не приняли, но мы успели принять большую часть юных новобранцев", - говорится в сообщении.

По данным организаторов лагеря, дети за время нахождения в нем получают "военный билет", проходят строевую и огневую подготовку, учатся стрелять, собирать и разбирать автомат, выживать в лесу, общаться жестами спецназа и вязать узлы. После подготовки дети участвуют в военно-тактических играх.

На сайте лагеря уточняется, что его организатором является ООО "Хэппи арт". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хэппи арт" зарегистрировано в Томске в 2011 году, занимается творческой деятельностью, деятельностью в области искусства и организации развлечений. Руководителем и единственным бенефициаром является Евгений Ченков.

По данным на вторник, 18 августа, за весь период пандемии коронавируса в Томской области выявлены 5068 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 3790 человек, умерли 54. 18 августа были выявлены 44 новых случая инфицирования.

Роспотребнадзор Томская область Коронавирус Спецназ дети

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