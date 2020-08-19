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Глава СКР увеличил доход и приобрел дачу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Доход главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина за прошедший год увеличился почти на 1 млн рублей, он приобрел дачу, а его жена - участок земли площадью около 3 тысяч квадратных метров. Это следует из декларации о доходах, размещенной в среду на сайте СК.

Согласно представленным данным, Бастрыкин в 2019 году заработал 12 млн 463 тыс. 777 руб. (в 2018 году - 11,5 млн), а его жена - 11 млн 466 тыс. 429 руб. (в 2018 году - около 6,9 млн руб.).

Кроме этого, глава семьи задекларировал индивидуальную дачу площадью 257,4 квадратных метра, а супруга - земельный участок, площадью 2982 квадратных метра.

В собственности семьи также имеется две квартиры (224,4 и 216 кв.м.) и две дачи (294,3 и 138,5 кв.м).

СКР Александр Бастрыкин

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