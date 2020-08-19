В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Кремле считают происходящее в Белоруссии внутренним делом этой страны и выступают против попыток вмешаться в эту ситуацию извне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым", - подчеркнул он.

Раскрывать подробности о таких попытках он не стал. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что западные государства, в том числе страны Балтии и Польша, вмешиваются в дела Белоруссии из геополитических соображений, в борьбе за постсоветское пространство, и стараются навязать белорусам "те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными".

По словам Пескова, в Кремле считают, что "все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог".

На уточняющий вопрос, в какой ситуации Россия могла бы оказать, в том числе, военную помощь Белоруссии, Песков ответил: "Гипотетические рассуждения (по этому вопросу) абсолютно неприемлемы".

Он напомнил о Договоре о коллективной безопасности и Договоре о Союзном государстве (России и Белоруссии), где "действительно, (есть) ряд обязательств сторон, предусматривающих взаимную помощь". По его словам, белорусское руководство уже заявило, что такой потребности не испытывает.

На просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях о переброске российской военной технике к Белоруссии, Песков сказал, что "российская военная техника находится на территории Российской Федерации" и комментировать здесь нечего. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду сказал, что авторы сообщений не опознали на снимках белорусскую военную технику и что иностранных военных в стране нет.

По его словам, в Кремле внимательно и с беспокойством следят за происходящим в Белоруссии. В связи с этим он назвал нормальным то, что президенты двух стран в последнее время часто говорили по телефону.

Информацию СМИ о том, что в Минск прилетел самолет, которым пользуется директор ФСБ Александр Бортников, Песков прокомментировать не стал. По его словам, он не в курсе перелетов.

"Все-таки воздушный трафик между двумя странами достаточно оживленный", - сказал он. Посещал, ли Бортников Минск, он не знает.

В Кремле обеспокоены проявлениями грубости к российским журналистам в Белоруссии, сказал также Песков. При этом он напомнил, что работа без аккредитации белорусского МИД "существенно ослабляет их юридические позиции".

Ранее об этом же говорила представитель МИДа России Мария Захарова, но при этом она отмечала, что у российских журналистов возникли сложности в получении этих аккредитаций. Обращение белорусских силовиков с журналистами она назвала "непропорциональным".

Комментируя результаты президентских выборов, Песков сказал, что международные наблюдатели "отфиксировали", что выборы состоялись.

"Вы знаете, что многие наблюдатели, многие организации, такие как ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ отказались от миссии по наблюдению за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Эта ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей", - сказал он.