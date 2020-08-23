Некоторые страны оплачивают российское оружие энергоносителями

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Расчеты по некоторым оружейным контрактам осуществляются через российские энергетические компании, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе международного военно-технического форума "Армия-2020".

"Предлагаем альтернативные виды расчетов, не только валютными средствами, но и различными группами товаров. Благодарим, в том числе, наших энергетических партнеров, российских операторов, которые задействованы, в том числе, и в программах расчетов, там где осуществляются у нас расчеты энергоносителями", - сказал Михеев.

Он также сообщил, что до конца 2020 года Россия поставит за рубеж вооружение на сумму более $6 млрд.