Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус

Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал противникам разработки шихана Куштау, что отправит документы на присвоение этой горе статуса особо охраняемой природной территории, если участники координационного совещания, в числе которых сторонники и противники разработки, не придут к компромиссу.

"В течение двух недель должно быть и сформировано и проведено совещание и какие-то решения приняты", - сказал он.

Если компросисса не будет найдено, он направит уже подготовленные документы на присвоение Куштау этого статуса, продолжил он.

Несколько десятков защитников горы передали чиновнику манифест, в котором потребовали защитного статуса для всего комплекса башкирских шиханов, а также освобождения задержанных защитников, привлечения к ответственности всех причастных к нападению на граждан у горы, а также отставки главы Ишимбайского района.

Зачитав свой манифест на двух государственных языках - русском и башкирском, защитники горы покинули администрацию.

Раньше Хабиров говорил, что, в отличие от имеющих охранный статус шиханов Торатау и Юрактау, Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

8 августа 2020 года "Сырьевая компания", которая входит в "Башкирскую содовую компанию", получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау до августа 2039 года. Компания собирается добывать известняк. По предварительным оценкам предприятия, запасов Куштау хватит как минимум на 70 лет работы. Компания начала рубить на шихане лес, местные жители начали протестовать. Происходили столкновения с охраной, протестующих задерживали.

16 августа Хабиров появился на особо многочисленном митинге и пообещал, что разработка прервется, пока не будет найдено компромиссное решение. Он сказал, что БСК уходит с горы, и призвал протестующих тоже уйти. На следующий день он поручил помочь всем пострадавшим в столкновениях.

19 августа глава республики допустил, что Башкирия может выкупить контроль над БСК у частных акционеров, а 21 августа инициировал проверку законности приватизации этого актива.

БСК пока работает с сырьем с шихана Шахтау, запасы которого должны скоро истощиться. Компания уже несколько лет ищет альтернативные месторождения. Идеалом в БСК считают месторождение Торатау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории.

Если БСК прекратит работу, Россия больше не сможет экспортировать кальцинированную соду и даже будет вынуждена ее ввозить и з-за рубежа, предупреждали в Минпромторге.

БСК производит кальцинированную и пищевую соду, поливинилхлорид, каустическую соду и кабельные пластикаты. Основные акционеры компании - Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.