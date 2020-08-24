Акционеры БСК не знают, где брать сырье

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Физлица - акционеры "Башкирской содовой компании" не понимают, как решать сырьевую проблему в связи с потерей возможности разрабатывать шихан Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он подтвердил, что ответственность за судьбу предприятия примет республика. Ранее он допускал, что регион приобретет контроль над БСК.

"Потому что (наблюдается. - ИФ.) полное непонимание акционерами - физическими лицами (бенефициарами БСК. - ИФ.), в условиях, когда они считали, что сырьевая база у них есть - Куштау, а ее нет. У нас есть свое видение, как этому предприятию развиваться", - заявил он.

Хабиров напомнил, что республиканскому Минземимуществу поручено "посмотреть юридическую природу всех сделок, которые привели к тому, что государственный пакет был по сути отчужден, размыт, в том числе, на предмет нанесения ущерба республиканскому бюджету".

Сейчас Башкирия через АО "Региональный фонд" контролирует 38,28% БСЕ, АО "Башхим" - 57,18%. В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

По данным властей Башкирии, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. "Башкирская содовая компания" была зарегистрирована в декабре 2013 года, после присоединения ОАО "Сода" к ОАО "Каустик".

БСК пока берет сырье на месторождении Шахтау, запасов которого хватит до 2024 года. В августе 2019 года входящее в БСК АО "Сырьевая компания" получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на шихане Куштау до августа 2039 года. Летом 2020 года на горе начали вырубать лес, местные жители начали протестовать.

Хабиров вышел к протестующим и пообещал, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найден компромисс, который устроит всех. В 2018 году он дал разрешение на разработку Куштау. В августе 2020 года он пообещал, что если стороны компромисса не найдут, он присвоит шихану стату памятника природы регионального значения, и уже направил в Минприроды необходимые документы.

В Минпромторге предупреждали, что если БСК встанет, Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды и станет импортером.