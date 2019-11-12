Полиция впервые запросила медицинские документы об отравлении Петра Верзилова

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Полиция опросила издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова в рамках доследственной проверки по делу о его возможном отравлении в сентябре прошлого года. В 2018 году МВД отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению Верзилова, не проведя опрос пострадавшего.

"Долгое время заявление ходило по инстанциям вверх-вниз. Прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела и предписала заново изучить обстоятельства, и вот сейчас, через год, это впервые происходит. Сотрудники МВД, насколько я понял, сегодня собирались получить медицинские документы из НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Это важный момент, что собираются запросить документы, потому что расследованию не давали ход", - сказал "Интерфаксу" Верзилов.

Также, по словам Верзилова, полицейские намерены опросить свидетелей.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября 2018 года, через два дня его перевели в реанимацию НИИ имени Склифософского в тяжелом состоянии. Российские врачи не обнаружили подозрительных веществ в его крови и предположили, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность.

После того, как Верзилов пришел в сознание, 15 сентября, близкие доставили его на лечение в Берлин. Немецкие врачи не смогли установить вещество, которым его отравили, но резюмировали, что причиной произошедшего мог быть антихолинергический синдром, вызванный приемом медикаментов. Работавший с Верзиловым профессор Кай-Уве Эккардт заявил журналистам, что активист с высокой степенью вероятности был отравлен.

После случившегося адвокат активиста Дмитрий Динзе подал в правоохранительные органы заявление о преступлении по факту возможного отравления Верзилова. Сам активист связал свое отравление с акцией, проведенной участниками Pussy Riot во время финала Чемпионата мира по футболу 15 июля прошлого года. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.

Верзилов считает, что его отравили, когда он был в Басманном суде, и что это сделали сотрудники спецслужб.

Как сообщала "Интерфаксу" участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, в заявлении адвокат просил рассмотреть в качестве причин возможного отравления Верзилова "расследование им убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике летом прошлого года, проводимые им акции и перформансы политического характера, а также месть за его общественную деятельность со стороны правоохранительных органов".

В начале октября 2019 года участковый уполномоченный по Басманному району столицы вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием события преступления".

14 октября заместитель Басманного межрайонного прокурора Владимир Дептицкий поручил провести дополнительную проверку. В ведомстве посчитали, что это решение было принято незаконно, поскольку МВД по Басманному району в рамках проверки не допросило Верзилова и не приобщило справки из медицинского учреждения по факту его возможного отравления.