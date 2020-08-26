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Министр обороны Германии выразила уверенность, что Навального отравили

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала уверенность в том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен.

На встрече с главой Минобороны Эстонии Юри Луйком она рассказала о состоянии здоровья Навального и отметила, что, основываясь на оценке врачей Германии, она "полностью уверена, что Навального отравили". "Сейчас (врачи - ИФ) пытаются установить, с каким ядом имеют дело", - процитировала ее слова пресс-служба министерства обороны Эстонии. "В настоящее время пока невозможно определить, сколь долгосрочные последствия могут его (отравление) сопровождать", - сказала Крамп-Карренбауэр.

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В свою очередь Луйк заявил, что "это очередной грустный пример презрительного отношения России к человеческой жизни и демократическим свободам".

Министры обороны Европейского союза встречаются в среду в Берлине в обычном формате в первый раз после начала пандемии коронавируса.

Ранее университетская клиника Charite, где находится Навальный, заявила, что клиническая картина Навального указывает на то, что пациента отравили субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В омской больнице, куда был сначала госпитализирован оппозиционер, заявили, что в организме Навального не было ингибитора холинестеразы и попросили объяснить вывод об отравлении политика.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 августа заявил, что утверждения об отравлении Навального являются преждевременными до тех пор, пока не будет обнаружено отравляющее вещество. Об этом же он сказал и накануне. МИД РФ, в свою очередь, заявил, что умышленное отравление Навального невыгодно для российского руководства.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Германия Аннегрет Крамп-Карренбауэр Алексей Навальный

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